Frederico Morais e Vasco Ribeiro nas "meias" do campeonato de surf em Marrocos

Frederico Morais já venceu quatro provas de qualificação, três das quais em 2019 © Fábio Poço/Global Imagens

Por Lusa 30 Janeiro, 2020 • 13:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os portugueses Frederico Morais e Vasco Ribeiro qualificaram-se esta quinta-feira para as meias-finais do Pro Taghazout Bay, em Marrocos, do circuito mundial de qualificação de surf.

Vasco Ribeiro vai disputar uma vaga na final do campeonato marroquino, que atribui cinco mil pontos ao vencedor, frente a Nat Young, depois de ter batido o também norte-americano Jake Marshall nos quartos, ao somar 10,54 pontos (7,67 e 2,87), contra 7,5 (3,83 e 3,67).

Já Frederico Morais, que venceu este circuito em 2019, chegou às meias-finais ao conquistar 15,1 pontos (7,5 e 7,6), frente ao francês Tristan Guibauld, que não foi além de 12,23 (6,23 e 6), e vai defrontar nas meias o peruano Alonso Correa.

Kikas já venceu quatro provas de qualificação, três das quais em 2019, casos de Pro Santa Cruz (três mil pontos), Azores Airlines Pro (seis mil) e Hawaian Pro (dez mil), além do triunfo no Martinique Pro (três mil) em 2016.