Frederico Morais está de regresso ao Campeonato do Mundo de Surf

Frederico Morais no World Surf League Championship Tour, em Peniche

Kikas garantiu esta madrugada no Havai o regresso ao Campeonato do Mundo de Surf, prova onde apenas competem os melhores 33 surfistas do mundo, depois de dominar a bateria da ronda 4 e garantir a passagem aos quartos de final no QS 10,000 Hawaian Pro.

O surfista português conseguiu um total combinado de 16 pontos em 20 possíveis. Kikas soma agora 20,000 pontos no ranking de qualificação, por isso, matematicamente já garantiu a entrada no Campeonato do Mundo de 2020.

Kikas é o primeiro português a conseguir a qualificação para o Mundial em duas ocasiões, mas para já prefere manter a calma e guardar os festejos depois de a qualificação ser oficial, por parte da World Surf League.