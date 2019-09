Frederico Varandas acredita que Silas acabará com a "frustração" no Sporting

O presidente leonino acredita que o novo treinador vai colocar "o Sporting no lugar correspondente a valia" da equipa © Miguel Pereira/Global Imagens

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, manifestou-se esta sexta-feira convicto de que Silas será capaz de acabar com os tempos de "frustração" e devolver a grandeza ao clube lisboeta, durante a apresentação do novo treinador da equipa de futebol.

Varandas não quis responder a perguntas dos jornalistas e remeteu esclarecimentos para a entrevista que dará este sábado. No entanto, assumiu frustração pelo atual momento.

"Hoje, estou a apresentar a nova equipa técnica do Sporting. Uma equipa técnica jovem, com competência, ambição, coragem - com muita coragem - e muita vontade de aqui estar", afirmou Frederico Varandas durante a conferência de imprensa de apresentação, realizada no estádio José Alvalade.

O novo técnico assina contra até final da temporada com mais uma época de opção.

O presidente leonino acredita que o novo treinador vai colocar "o Sporting no lugar correspondente a valia" da equipa, que não vence há cinco jogos seguidos e perdeu os três últimos.

"Desde o jogador, ao treinador e ao presidente, estamos todos frustrados. Frustrados por o Sporting não ocupar o lugar correspondente à valia do seu grupo, valia essa que consideramos ser grande em que continuamos a acreditar".

Do lado do novo treinador, Silas aponta para a valia do grupo, referindo que para levar o clube às vitórias é necessário o "apoio de todos", dentro e fora de campo.

Frederico Varandas dirigiu ainda "uma palavra especial" ao treinador Leonel Pontes, que, segundo o presidente, se limitou a assegurar a transição do técnico holandês Marcel Keizer, que foi despedido após a derrota com o Rio Ave (3-2), a 31 de agosto, na quarta jornada da I Liga.