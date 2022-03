Frederico Varandas, o médico que ajudou a sarar as feridas do Sporting

Frederico Varandas © Gerardo Santos / Global Imagens

Frederico Varandas resistiu a um dos períodos mais conturbados da história do Sporting e foi no sábado reeleito presidente do clube, impulsionado pela histórica conquista do título português de futebol e o estado de graça do treinador Rúben Amorim.

Médico de profissão, Varandas tornou-se o 44.º presidente do Sporting em 08 de setembro de 2018, no rescaldo do ataque à Academia do clube, em Alcochete, e não teve um início fácil, em especial no futebol, a força motriz do clube lisboeta, apesar da conquista da Taça de Portugal e da Taça da Liga de 2018/19, sob o comando de Marcel Keizer.

O treinador neerlandês foi a primeira aposta do líder sportinguista, de 42 anos, que tinha herdado José Peseiro da comissão de gestão anterior, mas Varandas só acertou à terceira, quando contratou Rúben Amorim ao Sporting de Braga, depois do falhanço de Silas (Tiago Fernandes e Leonel Pontes foram interinos).

Apesar de ter entrado em Alvalade envolto em polémica, devido ao pagamento de uma elevada cláusula de rescisão (10 milhões de euros), o atual técnico 'leonino' conseguiu justificar o investimento ao oferecer ao Sporting o título nacional na época passada, que lhe escapava desde 2002.

Foi também sob o comando de Rúben Amorim que o Sporting conquistou as duas últimas edições da Taça da Liga, elevando para cinco o número de títulos alcançados no futebol por Frederico Varandas, e as modalidades também conheceram sucesso considerável, com destaque para os troféus europeus no futsal e hóquei em patins.

Se em 2018 Varandas foi eleito com 42,32% dos votos, no ato eleitoral mais participado de sempre, com 22.510 sócios votantes, no sábado foi reeleito com 85,8% dos votos, numa eleição que contou com a votação de 14.795 sócios.

A decisão de assumir uma candidatura à presidência do clube pelo qual sofre desde os três anos foi tornada pública apenas quatro dias depois da derrota (2-1) do Sporting diante do Desportivo das Aves, na final da Taça de Portugal, disputada sob o efeito do ataque a jogadores por adeptos do clube em plena Academia, em Alcochete, em 15 de maio de 2018.

No relvado do Estádio Nacional, em Oeiras, o até então diretor clínico do clube consolou as lágrimas de vários jogadores do Sporting, depois de ter vivido com eles a invasão à Academia, e amadureceu a vontade de suceder a Bruno de Carvalho, que viria a ser destituído da presidência em Assembleia Geral, em 23 de junho de 2018, e a Artur Torres Pereira, que liderou a comissão de gestão.

Ao dar o primeiro passo para as eleições, ganhou um peso entre os sócios que se revelou decisivo para a vitória, com 42,32%, superando João Benedito (36,84%), José Maria Ricciardi (14,55%), Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%).

Varandas, que foi diretor clínico dos 'leões' entre 2011 e 2018, quebrou uma 'linhagem' de gestores e advogados na presidência do clube nas últimas décadas. A esse percurso junta também a faceta de militar, tendo estado presente na guerra do Afeganistão, onde sofreu à distância e acompanhou pela rádio o triunfo (2-0) do Sporting sobre o FC Porto na final da Taça de Portugal, em 18 de maio de 2008.

Natural de Lisboa, Frederico Varandas tornou-se sócio do Sporting pela mão do avô logo em 1980, o ano a seguir ao seu nascimento e que ficou também marcado pela conquista do título de campeão nacional (desde então voltou a fazê-lo mais quatro vezes, a última no ano passado).

Uma marca que moldou a sua paixão e orientou a ambição de recolocar o Sporting na rota dos êxitos, ao mesmo tempo que tentava reequilibrar a situação financeira do clube, depois da instabilidade criada na fase final da gestão de Bruno de Carvalho.

Virada a página sobre os cinco polémicos anos de liderança de Bruno de Carvalho, o Sporting abriu um novo ciclo para o futuro. Formado em Reabilitação pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa, coube-lhe a tarefa de reabilitar um clube profundamente abalado pelo ataque a Alcochete.