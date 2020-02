"Se não ganham no próximo jogo vão morrer." Varandas em tribunal sobre Alcochete

O ex-médico do Sporting conta ao coletivo de juizes que os invasores deixaram ameaças ao jogadortes © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O atual presidente do Sporting, Frederico Varandas, ouvido esta sexta-feira em tribunal contou que o tentaram atacar com uma tocha durante a invasão à academia do Sporting, em Alcochete, em maio de 2018: "Um indivíduo acendeu uma tocha e atirou-a na minha direção".

"Estava no meu gabinete e apercebi-me que algo de anormal estava a acontecer. Ouvi barulhos fora do normal, murros, pontapés e portas a bater. Saí do gabinete em direção ao balneário e vi pessoas a correr no sentido oposto. Alguns eram elementos da equipa técnica", relata o então médico dos leões.

Quando chegou perto do balneário, Frederico Varandas diz que viu alguém acender uma tocha e atirá-la em sua direção, mas desviou-se e o objeto acabou por acertar em Mário Monteiro.

Segundo o médico havia muito fumo junto ao balneário e a "visibilidade era reduzida", mas Varandas conseguiu ver, no interior do espaço, Bas Dost ferido. O clínico conta ainda que quando o avançado holandês chegou junto se apercebeu que estavam pessoas encapuzadas dentro do balneário. "Só vi uma pessoa de cara destapada. Era uma pessoa que estava no balneário com uma atitude desafiadora", diz Frederico Varandas.

O ex-médico do Sporting conta ao coletivo de juízes que os invasores deixaram ameaças aos jogadores: "Ouvi gritar: "Se vocês não ganham no próximo jogo: vão morrer", conta Varandas

O médico conta que depois dos acontecimentos havia um sentimento geral de revolta. "Desespero... estava tudo completamente chocado com o que aconteceu", descreve. O ex-diretor clínico dos leões conta que "os jogadores recusaram-se a regressar à Academia e a treinar. Nessa altura ninguém pensava muito na final da Taça. Lá para quinta-feira é que o treinador tentou convencê-los a jogarem."

O médico diz que manteve contacto com os futebolistas nos dias que sucederam ao ataque. "Para muitos o jogo já não interessava", conclui acrescentado que Bas Dost traumatizado passou a ter segurança à porta de casa.

Frederico Varandas descreve ainda o último jogo da época. "Na final da Taça de Portugal o ambiente era de terror. Senti os jogadores com vontade. Queriam vencer, mas não estavam mentalmente preparados", garante.

Sobre os incidentes no aeroporto da Madeira entre adeptos e alguns jogadores do Sporting, o presidente leonino recorda-se que "Fernando Mendes e Acuña estavam pegados e tiveram de ser separados", acrescentando que também ajudou na separação.

A reunião do plantel com Bruno de Carvalho, na véspera do ataque, é descrita por Frederico Varandas como "surreal". O médico diz que estava na primeira fila em frente ao então presidente leonino e acusa Bruno de Carvalho de querer "amedrontar os funcionários".

Segundo Varandas, na reunião Bruno de Carvalho desvalorizou o troféu que ainda faltava disputar. "A Taça de Portugal vale tanto como um furúnculo", terá dito o ex-presidente dos leões antes de avisar que queria que todos estivessem no treino do dia seguinte durante a tarde.

Ao coletivo de juízes, Frederico Varandas descreve o final da reunião: "De forma desafiadora, apontando um por um com o indicador Bruno de Carvalho disse "Aconteça o que acontecer amanhã, eu quero ver quem continua comigo"", o médico diz que ficou com a suspeita de que algo de anormal ia acontecer.