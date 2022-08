Frederik Aursnes oficializado como jogador do Benfica

Frederik Aursnes © SL Benfica

Frederik Aursnes é o mais recente jogador do Benfica. O clube da luz anunciou, esta quarta-feira, a contratação do norueguês por cinco temporadas, até ao verão de 2027.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica dá conta do acordo com o emblema de Roterdão, para "a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Fredrick Aursnes, por um montante de 13 ME, ao qual acresce um valor de dois ME pagos em função de objetivos pré-definidos e num prazo máximo de 35 meses".

"Mais se informa que o Feyenoord terá ainda direito a receber 10% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador", lê-se ainda na confirmação da contratação do médio, que assinou um vínculo com o Benfica válido até 30 de junho de 2027, com uma cláusula de rescisão de 50 ME.

O médio, de 26 anos, esteve apenas uma época ao serviço do Feyenoord, em 2021/22, tendo contabilizado 47 jogos e um golo pelo emblema neerlandês, pelo qual atingiu a final da Liga Conferência Europa, perdida para a Roma, de José Mourinho.

Antes de rumar aos Países Baixos, Aursnes passou pela formação do Hareid IL e do Hodd, jogando posteriormente no Molde, entre 2016 e 2021.

Conta com oito internacionalizações pela seleção principal da Noruega, a última das quais em junho, perante a Eslovénia, para a Liga das Nações.

Aursnes é o sétimo reforço assegurado pelas 'águias' para a nova temporada, depois de Alexander Bah (ex-Slavia de Praga), João Victor (ex-Corinthians), Mihailo Ristic (ex-Montpellier), Enzo Fernández (ex-River Plate), David Neres (ex-Shakhtar Donetsk) e Petar Musa (ex-Boavista).