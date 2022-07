Fredrik Aursnes apontado ao Benfica

O médio noruguês numa disputa de bola com Zaniolo na final da Liga Conferência © Maurice Van Steen/EPA

O Benfica está a acenar com 15 milhões de euros, mais objetivos. Esta garantia é avançada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências.

A TSF sabe que para entrar um novo jogador no plantel encarnado, é preciso sair um nome que faça parte das atuais escolhas de Roger Schmidt. O alemão Julian Weigl tem sido um dos nomes que mais tem sido apontado para encontrar um novo desafio na carreira.

Fredrik Aursnes fez a formação no Il Hodd, onde depois despertou o interesse do Molde, onde cumpriu seis épocas. O Feyenoord contratou o médio em agosto de 2021, ao pagar pelo passe do jogador a quantia de 450 mil euros.

Na época de estreia ao serviço do Feyenoord, o internacional norueguês jogou 50 partidas, marcou um golo e fez quatro assistências.