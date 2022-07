Fredrik Aursnes próximo de ser jogador do Benfica

© Jeroen Putmans/ANP/AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 28 Julho, 2022 • 10:14

O médio defensivo norueguês Fredrik Aursnes está perto de tornar-se reforço do Benfica. O Feyenoord já concluiu o processo de substituição do nórdico, no seu plantel, com a contração de Quinten Timber, oriundo do Utrecht, pagando dez milhões de euros pelo passe do jogador.

Já o Benfica, para contratar Fredrik Aursnes, vai pagar um valor próximo dos 15 milhões de euros, com a imprensa neerlandesa a garantir que o médio e as águias já têm um pré-acordo assinado.

A SAD liderada por Rui Costa está ativa no mercado para tentar reforçar o meio-campo do plantel de Roger Schmidt, mas também para vender os passes dos jogadores que não entram nas contas do técnico alemão.

O médio Julian Weigl tem sido apontado à Bundesliga, com a imprensa germânica a escrever que o internacional alemão está na lista de reforços do Eintracht Frankfurt.