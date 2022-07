Frenkie De Jong a caminho do Manchester United

Frenkie De Jong © Saeed Khan/AFP

O clube inglês chegou a acordo com os catalães na noite de segunda-feira e, segundo a TVE, só falta o internacional pelos Países Baixos assinar o contrato para a transferência ficar fechada.

O Manchester United vai pagar o mesmo valor que o Barcelona pagou ao Ajax pelo passe de Frenkie De Jong no verão de 2019.

A televisão espanhola avança que, na reunião entre as direções do Manchester United e do Barcelona, ficou fechado o acordo entre os dois clubes. Mas a mesma fonte também acrescenta que o jogador não tem muito interesse em sair de Camp Nou. Falta saber se o novo treinador do United, Erik Ten Hag, consegue convencer o compatriota a mudar de clube.