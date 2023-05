© Ivan Del Val/Global Imagens (arquivo)

O treinador Sérgio Conceição justificou esta sexta-feira o seu polémico gesto no final da vitória do FC Porto sobre o Casa Pia (2-1), da 32.ª ronda da I Liga de futebol, com um duelo proposto pelo adjunto adversário, Vasco Matos.

"As imagens estão gravadas. Há algum comentário para o banco [de suplentes do Casa Pia] quando eu faço esse gesto? Houve um sorriso e fiz o gesto de que estava tudo bem, porque estava a receber uma proposta de duelo. Quando acabou o jogo, a minha reação foi ir ao túnel buscar duas minibalizas para fazer um [duelo] um contra um com o senhor que me estava a propo-lo", reconheceu o técnico, durante a conferência de imprensa de antevisão à visita ao Famalicão, no sábado, da 33.ª e penúltima jornada do campeonato.

Na sequência do golo da reviravolta dos dragões, que foi marcado por Danny Loader, já aos 90+3 minutos, Sérgio Conceição efetuou um gesto polémico em direção ao banco de suplentes do Casa Pia e manteve uma acesa troca de palavras com o treinador adjunto dos 'gansos', Vasco Matos, altercação que se prolongou no relvado depois do apito final.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou na quinta-feira ter instaurado processos aos dois técnicos, à equipa de arbitragem liderada por Manuel Oliveira e aos dois delegados designados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

"Terem aberto um processo, em contraponto com o relatório do árbitro, que é algo factual e escrito, é de compreensão extremamente difícil para mim, mas estou habituado àquilo que é lixo tóxico no futebol português. Pensam que me diminuem em alguma coisa, mas isso cria-me mais um escudo para aquilo que sou como pessoa e como profissional", ripostou Sérgio Conceição, criticando que "comentadores de diferentes canais" televisivos tenham passado a semana "a deduzir o que seria esse gesto e a insinuar que teria havido algo".

Assumindo "algum desgaste e cansaço por tudo o que não tem diretamente a ver com o futebol", o treinador do FC Porto solicitou "maior protagonismo" às equipas de fora do espetro dos tradicionais quatro candidatos ao título, que "fazem um trabalho fantástico".

"Por vezes, sinto mais dificuldade em defrontar as chamadas equipas teoricamente mais acessíveis da I Liga do que em jogar na Liga dos Campeões. Trabalha-se muito bem em Portugal, mas não se dá o devido mérito. Depois, essas pessoas ficam saturadas por não terem algum protagonismo. Alguns treinadores já me chamaram de mal-educado ou de mal formado e querem ter duelos comigo. É uma provocação incrível, até porque querem ter um bocadinho de protagonismo, querem aparecer e têm todo esse direito", concluiu.

O FC Porto, segundo classificado, com 79 pontos, quatro abaixo do líder Benfica, visita o Famalicão, oitavo, com 43, no sábado, a partir das 20h30, em duelo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria. O jogo tem Relato TSF e acompanhamento em permanência em tsf.pt.

Com cinco pontos de avanço sobre o Sporting de Braga, terceiro classificado, a equipa orientada por Sérgio Conceição está a um empate de garantir o acesso direto à fase de grupos da edição 2023/24 da Liga dos Campeões pela 27.ª vez, e terceira consecutiva.