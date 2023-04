Fulham, de Marco Silva, regressa aos triunfos. Chelsea e Tottenham em queda

O português Marco Silva, treinador do Fulham © Paul Ellis/AFP

Por Lusa 15 Abril, 2023 • 20:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marco Silva, com o seu Fulham, deu este sábado um pontapé na crise ao vencer no campo do Everton (3-1), numa 31.ª jornada da Liga inglesa de futebol em que Chelsea e Tottenham continuaram em queda livre.

Em Londres, o Chelsea foi surpreendido pelo Brighton (2-1) e leva cinco jogos sem vencer na Premier League (dois empates e três derrotas), enquanto o Tottenham foi igualmente derrotado, mas pelo Bournemouth, por 3-2.

Para já, a ronda tem sido complicada para as equipas da frente, já que o Newcastle sofreu uma derrota pesada no terreno do Aston Villa (3-0), com a equipa de Birmingham subitamente a ter argumentos para poder sonhar com um inesperado apuramento para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

A viver a pior fase de temporada, o Fulham colocou fim a um registo de cinco derrotas em todas as provas, e cinco sem vencer no campeonato (quatro derrotas e um empate), com uma vitória convincente em Liverpool, que deixou o Everton em 'maus lençóis'.

Com Palhinha no 'onze' e com Cédric como suplente não utilizado, a equipa de Marco Silva suspirou de alivio com golos de Reed (22 minutos) e dos galeses Wilson (51) e James (68), enquanto McNeil ainda chegou a refazer a igualdade, aos 35.

O Fulham segue no 10.º lugar, com 42 pontos, uma posição bem mais tranquila do que o Everton, um histórico do futebol inglês, que está em 17.º, com 27, e pode mesmo terminar a jornada em zona de despromoção.

Com 120 temporadas, o Everton é clube que mais vezes disputou o principal escalão em Inglaterra (foi despromovido apenas em 1929-30 e 1950-51) e é totalista da 'era' Premier League.

Desta vez com João Félix no banco (entrou aos 57 minutos), o Chelsea manteve a sua 'travessia no deserto' no campeonato e foi novamente derrotado, numa partida em que o Brighton operou a reviravolta.

Em Stamford Bridge, Gallagher deu vantagem aos 'blues', aos 13 minutos, mas o veterano Welbeck, aos 42, e o paraguaio Enciso, aos 69, garantiram os festejos para a equipa forasteira.

O Chelsea segue num impensável 11.º posto, com 39 pontos, com o Brighton a subir a sétimo, com 49, e a consolidar as suas pretensões de viver o futebol europeu em 2023/24.

Também na capital inglesa, um golo aos 90+5 minutos de Ouattara, avançado do Burkina Faso, deu a vitória ao Bournemouth, depois de várias reviravoltas no marcador, impedindo o Tottenham de igualar Manchester United e também o Newcastle no terceiro lugar.

Na abertura da jornada, os 'magpies', os novos 'milionários' da Premier League, foram derrotados pelo Aston Villa, com um 'bis de Watkins (64 e 83 minutos) a deixar o emblema de Birmingham em situação inesperada.

A equipa agora liderada pelo espanhol Unai Emery, que fez uma pequena 'revolução' no clube, segue no sexto posto com 50 pontos, a seis dos lugares de 'Champions'.

Mais tranquilo segue o Wolverhampton e sua 'armada' portuguesa (José Sá, Nélson Semedo, Toti, Matheus Nunes foram hoje titulares, enquanto João Moutinho e Pedro Neto foram suplentes utilizados), depois de receber o bater o Brentford, por 2-0, resultado que deixa os 'wolves' nos 13.º lugar, já sete pontos acima da zona 'proibida'.

Com 75 anos, Roy Hodgson, antigo selecionador inglês e um histórico do seu país, saiu da reforma (outra vez) e somou a terceira vitória em tantos jogos pelo Crystal Palace, desta vez com um 2-0 em Southampton, o agora lanterna-vermelha da Premier League.