Fulham, de Marco Silva, vence Aston Villa e sobe ao nono lugar na Premier League

Por Lusa 20 Outubro, 2022 • 22:55

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva e com o internacional luso Palhinha no onze, venceu esta quinta-feira na receção ao Aston Villa, na 12ª jornada da Liga inglesa de futebol, enquanto o Leicester bateu o Leeds, por 2-0.

A equipa de Marco Silva chegou ao intervalo a vencer, com um golo do médio Harrison Reed, aos 36 minutos, mas consolidou a vantagem na segunda parte, aos 62 e 83, pelo ponta de lança sérvio Alexander Mitrovic e graças a um autogolo do central do Aston Villa Tyrone Mings.

De assinalar que o médio brasileiro da equipa de Birmingham Douglas Luiz foi expulso aos 62, na sequência de uma altercação que envolveu vários jogadores.

O internacional português Palhinha foi um dos médios do duplo 'pivot' defensivo do Fulham e jogou os 90 minutos.

No outro jogo, o Leicester recebeu e venceu o Leeds United, por 2-0, o que lhe permitiu abandonar o último lugar da Premier League, por troca com o Nottingham Forest.

Os dois golos foram marcados ainda na primeira parte, o primeiro através de um autogolo do central alemão do Leeds Robin Koch, aos 16 minutos, e o segundo pelo médio Harvey Barnes, aos 35.

Com estes resultados, o Fulham subiu ao nono lugar, com 15 pontos (11 jogos), o Leeds United segue em 16º, com nove (oito), o Aston Villa em 17º, com nove pontos (11), e o Leicester é penúltimo, em 19º, com oito (11).