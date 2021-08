Futebol e fascismo: Salazar, Franco e três rebeldes. "Eu não levanto o braço"

© DR

Por Ricardo Alexandre 07 Agosto, 2021 • 10:26

Cristóbal Villalobos Salas é um professor de História, escritor e colunista espanhol. Escreve Atualmente para o jornal Sur e colabora com meios de comunicação como os jornais El Norte de Castilla, ABC, a revista de futebol Panenka e o site noticioso El Español. A entrevista no programa O Estado do Sítio, na TSF.

Este é um livro de história a pensar no tempo que vivemos hoje e nas ameaças à democracia?

Sim, digo isso no livro. Vargas Llosa, o Prémio Nobel, diz que o futebol desperta um pouco do nosso instinto tribal, a nossa necessidade de pertencer a um grupo. Por outras palavras, todos precisam de se sentir parte de algo real através do futebol. É muito fácil promover o nacionalismo, que é o que Viktor Orbán faz, ou promover qualquer outra ideia política.

Michael Billig, que deve ter lido, fala na oposição entre um nacionalismo banal e um nacionalismo étnico, como se o banal fosse sempre cívico e apenas o nacionalismo étnico fosse violento. O nacionalismo do futebol é sempre banal?

Não necessariamente. Quando se tenta manipular a população, há uma linha ténue entre algo banal e violência. É muito, muito ténue, uma linha muito perigosa. Por exemplo, no caso de Franco, em Espanha, há vários autores que falam sobre isso. Falam de um nacionalismo banal no sentido de que o que queriam era promover o entretenimento e que as pessoas não se preocupassem com aspirações políticas. Mas daí para, por exemplo, o papel que o futebol teve nos Balcãs, na ex-Jugoslávia, onde tudo acabou em guerra... Bem, a distância é muito pequena e é muito perigoso jogar com isso.

O futebol foi importante para o regime de Franco, certamente, mas também para os nacionalismos do Estado espanhol. O futebol sempre foi muito relevante...

Se me concentrei mais no franquismo é porque o livro é Futebol e Fascismo e Franco usa o futebol sobretudo, por um lado, para entorpecer a população; e, por outro, para fazer propaganda interna sempre que há uma vitória da seleção espanhola ou do Real Madrid. Um pouco para vender a ideia para a sociedade de que a Espanha estava ao mesmo nível que o resto da Europa. Mas, quando Franco morre, o futebol é usado sobretudo pelos nacionalistas pró-independência da Catalunha e do País Basco, que o continuam a usar até hoje como uma das suas principais armas identitárias.

Duncan Shaw sintetizou a rivalidade entre as duas grandes equipas de futebol espanholas considerando a existência de três planos: a rivalidade futebolística, a rivalidade regional - entre Castela e Catalunha - e a rivalidade política, entre o Real Madrid, que na ditadura de Franco era considerada afeto ao Regime, e pelo Barcelona, ​​então visto como liberal e contrário ao sistema. Os adeptos do Barça ou do Atlético de Bilbao tiveram no futebol o único espaço para reafirmar os sentimentos nacionalistas...

Sim, de facto. No início do século vinte, quando o futebol despontava como desporto de massas, não existiam essas rivalidades. E é política e são desigualdades políticas em todo o regime de Franco. Aquelas rivalidades, que hoje são tão poderosas, são rivalidades criadas através da política. Não através do futebol. Na verdade, noutros países a rivalidade é mais acirrada. Por exemplo, em Inglaterra existe entre equipas da mesma cidade. É o mais comum. E aqui em Espanha o primeiro é mais forte em Madrid, o Barça em Barcelona. E isso esconde uma profunda desigualdade política, como disse, entre uma Espanha mais liberal, que seria a da Catalunha, e uma Espanha mais centralista, que seria a Madrid de Franco; e, atualmente, entre a Espanha que quer continuar a ser uma só nação, que seria a de Madrid, e a que quer a independência, que seria a da Catalunha. Mas é verdade que é uma rivalidade criada pela rivalidade política.

Conte-nos aquela história a que dá o título "Salazar, Franco e três rebeldes: eu não levanto o braço"...

Bem, como bem sabe, a ditadura de Salazar apoiou Franco durante a Guerra Civil, com voluntários e no plano futebolístico, uma ajuda foi organizar dois jogos particulares entre Espanha e Portugal. Estes jogos são muito importantes porque é a primeira vez que a equipa espanhola do lado franquista joga a nível internacional e o que se pretende com isso, e será conseguido um pouco mais tarde, é que os governos europeus aceitem o governo de Franco como um governo legítimo, porque a princípio apenas o governo da República era internacionalmente aceite e o governo de Franco era tido simplesmente como rebelde. Portugal joga com a Espanha, primeiro em Vigo, no ano de 1937, e no ano de 1938 jogam em Lisboa. E, depois disso, a Espanha começa a jogar contra a Itália, contra a Alemanha e assim fazem com que as instituições internacionais aceitem a Espanha de Franco como um governo legítimo. E no segundo jogo em Lisboa, claro, sempre antes de começar, cantam os hinos e fazem a saudação fascista. Mas há três jogadores do Belenenses - tenho aqui os nomes: Quaresma, Azevedo e Amaro -, que não levantam os braços e especificamente dois deles - Azevedo e Amaro - levantam os punhos. Claro, isso teria sido um escândalo, mas não foi porque a imprensa trocou as fotos e não falou nada sobre isso, passou totalmente despercebido. Nenhuma publicidade foi feita para que isso não manchasse o jogo de propaganda das duas ditaduras. E esses três jogadores acabaram na polícia política, na PIDE. E bem, graças a Deus não tiveram nenhum problema, foram soltos logo depois porque os dirigentes do Belenenses intercederam por eles e assim foram salvos de um grande problema.

O futebol foi muito importante para a afirmação do poder de Mussolini e Hitler?

Sim, principalmente Mussolini. Foi o primeiro a usar o futebol como uma grande arma de propaganda. São, digamos, duas etapas. Por um lado, para doutrinar os jovens. Claro, todo os domingos e sempre que há treinos, muitos jovens reúnem-se nos clubes de futebol e é muito fácil transmitir-lhes a ideologia fascista. E então, Mussolini, através do Mundial de 1934 e 1938 que a Itália venceu, acima de tudo, além de fazer propaganda no exterior, uniu a população italiana em torno dessa vitória. Vencemos a Copa do Mundo porque somos os melhores. Isso significa que o fascismo é a melhor ideologia política que existe. E foi Mussolini que viu isso claramente desde o início, porque insistiu que a Itália ganhasse o Mundial em 1934 e para isso o organizou. E, bem, teve que pressionar outros países que queriam organizá-lo. Nacionalizou até um jogador argentino e um jogador brasileiro, para que pudessem jogar pela Itália. Ou seja, havia um plano organizado diretamente, quatro anos antes, para a Itália vencer o Campeonato do Mundo. E depois, durante o Mundial, como é conhecido, os árbitros também foram bastante coagidos. Na verdade, na véspera da final, o árbitro jantou com Mussolini e, claro, não seria algo muito agradável para o árbitro.

Como é que o futebol foi instrumentalizado pelas ditaduras latino-americanas? Sabe-se que Kissinger ajudou o regime militar argentino para a organização do Mundial de 78... e César Menotti, selecionador argentino, disse em várias entrevistas: "Fui usado. O poder aproveitar-se do desporto é algo tão velho como a humanidade...". E o regime de Videla conseguiu. Daniel Passarella ergueu a Taça de campeão em Buenos Aires, após o jogo frente à Holanda no mundial em que Maradona não jogou e o herói foi Mário Kempes. Mas outro craque argentino, Osvaldo Ardilles, comentou, trinta anos depois: "Dói saber que fomos um elemento de distração para o povo enquanto atrocidades eram cometidas"...

Sim, o caso do Mundial da Argentina é semelhante ao da Itália, porque também a ditadura de Videla, fez questão de organizar o Mundial para mostrar ao mundo que eles eram uma democracia. Quando estavam a assassinar milhares de pessoas. E é verdade que teve parte da ajuda da FIFA, que também apoiou o evento, de Kissinger, que é visto como adepto de futebol e na época os Estados Unidos também tinham muito interesse em controlar tudo da América do Sul, para que não houvesse governos próximos à União Soviética. E, de facto, Kissinger foi lá assistir a alguns jogos, acompanhado de altos dirigentes da ditadura argentina. Como no caso da Itália, também havia a visão, digamos, de não só organizá-lo para mostrar que era um país moderno e democrático, mas também de o ganhar, reforçar a imagem no exterior e dar coesão interna à própria população.

Mas apesar da instrumentalização do futebol por parte das ditaduras, na América do Sul há também a resistência do futebol às ditaduras, por exemplo, a democracia Corinthiana, no Brasil, e o papel do Doutor Sócrates, esse gentleman do futebol brasileiro...

Sim, assim como as histórias difíceis são contadas, como é o caso da Argentina, que a poucos metros do estádio onde foi realizada a final e onde Kempes marcou o golo da vitória, torturavam ali os dissidentes argentinos, mas no livro há também histórias mais esperançosas. A que mais gosto é sobre o tema Sócrates e a democracia Corinthiana (do clube de São Paulo, Corinthians), que mostrou como o Brasil poderia ser governado através de uma democracia e acabou por ser uma espécie de ponta de lança contra a ditadura. Não conseguiram acabar rapidamente com a ditadura, mas abriram a cabeça da população, que foi vestindo a camisola da democracia. Havia até propaganda a pedir eleições. Assumiram uma atitude muito combativa pela democracia, especialmente por parte de Sócrates. E fizeram algo mais anedótico, mas que serviu de exemplo para a sociedade, como clube que fosse administrado por um presidente ou direção votado por todos os membros, até os jogadores de futebol e as senhoras da limpeza e o roupeiro votaram para tomar essa decisão. E depois há outros casos também esperançosos, como o Mundialito no Uruguai, que a ditadura uruguaia organizou, imitou um pouco a Argentina e o tiro saiu-lhe pela culatra, porque, na final, os uruguaios no estádio acabaram a pedir liberdade e gritaram contra a ditadura.

O que é a contradição de Borges, de que fala no livro?

Bem, encontrei uma anedota muito engraçada. Menotti, o treinador argentino de 1978, estava a colaborar com uma revista e mandaram-no entrevistar o escritor Jorge Luís Borges, que tinha dito que odiava futebol, que o futebol lhe parecia algo para idiotas e que não entendia como Menotti lhe parecia inteligente, sendo alguém do futebol. Porém, algum tempo depois, o Borges acabou por escrever uma história sobre futebol juntamente com outro escritor argentino, o Adolfo Bioy Casares, e eu achei isso engraçado e foi por isso que comecei o livro por aí.

Cristóbal Villalobos Salas: Futebol e Fascismo. Outro autor citado no livro, Critchley, afirmou que "o futebol é o cenário onde se resolvem - em determinadas ocasiões - maquinações obscuras do destino, sobretudo no que diz respeito ao destino nacional".