Futebolista brasileiro Robinho condenado a nove anos de prisão por violação em Itália

Robinho foi internacional pela seleção brasileira, tendo jogada em Espanha, Itália e Turquia

O futebolista brasileiro Robinho foi esta quarta-feira condenado, na terceira e última instância da Justiça italiana, por violação sexual coletiva de uma jovem, crime cometido em 2013 numa discoteca de Milão, noticiou a imprensa do Brasil.

Robson de Souza, conhecido como 'Robinho', foi assim condenado a nove anos de prisão pelo Tribunal de Cassação, em Roma, juntamente com Ricardo Falco, amigo do jogador e que também foi condenado no mesmo caso.

Na audiência de hoje, que durou cerca de 30 minutos, os recursos dos advogados de defesa foram recusados. Como não restam mais recursos, a sentença é definitiva.

Como se encontra no Brasil, o jogador não será preso em Itália, de acordo com a rede Globo, que salienta que a justiça italiana poderá pedir para que o Brasil faça a extradição dos dois brasileiros, para que cumpram a pena no país europeu.

Contudo, a Constituição Federal do Brasil também proíbe a extradição de brasileiros nascidos no país sul-americano, embora, eventualmente, as autoridades dos dois países possam chegar a um acordo para o cumprimento da pena em território brasileiro.

Robinho, ex-jogador do Real Madrid, Manchester City e AC Milan, foi sentenciado em 2017 a nove anos de prisão por um tribunal de Milão pela sua alegada participação numa violação sexual coletiva contra uma jovem de 23 anos, de origem albanesa. O suposto crime ocorreu em 2013 numa discoteca da cidade italiana.

Segundo investigação do Ministério Público, Robinho, Falco e outros quatro brasileiros praticaram violência sexual de grupo contra a vítima, que foi embriagada por eles e, já inconsciente, levada para o camarim do estabelecimento, onde foi violada várias vezes. Por terem deixado Itália durante a investigação, os outros quatro homens não puderam ser notificados, e o caso deles foi retirado do processo.

O veterano internacional brasileiro, de 37 anos, afirma ser inocente e que o sexo foi consensual com a mulher.

A acusação foi baseada no depoimento da vítima e em conversas telefónicas intercetadas com autorização da Justiça italiana, incluídas como provas no processo.

No meio de toda a polémica, o portal 'GloboEsporte' publicou as transcrições das conversas telefónicas que a Justiça italiana usou para condenar Robinho, em que o jogador de futebol afirmou que não estava "nem aí" para a situação, porque "a mulher estava completamente bêbeda".