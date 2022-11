Futebolista Hidemasa Morita, do Sporting, nos convocados do Japão para o Mundial2022

Hidemasa Morita © Patricia de Melo Moreira/AFP

O médio Hidemasa Morita, do Sporting, integra a lista de 26 convocados pelo Japão para o Mundial2022 de futebol, com as escolhas do selecionador Hajime Moriyasu a serem esta terça-feira divulgadas.

Morita, de 27 anos, que na sua primeira época no Sporting disputou 16 jogos, marcou dois golos e fez duas assistências, é um dos 20 jogadores que alinham no estrangeiro a serem chamados, enquanto os restantes seis jogam na 'J-League' japonesa.

Além de Morita, destaque para a presença nos 'samurais azuis' de Daichi Camada (Eintracht Frankfurt), Takumi Minamino (Mónaco), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Takefusa Cubo (Real Sociedad), a recuperar de lesão, e Daizen Maeda (Celtic), num grupo com alguns ausentes.

O selecionador Hajime Moriyasu destacou a dificuldade de deixar alguns de fora, como são os casos de Kyogo Furuhashi e Reo Hatate (ambos do Celtic), Genki Haraguchi (Unión Berlin) ou Yuya Osako (Vissel Kobe), jogadores habitualmente na seleção.

O Japão tem previsto um particular com o Canadá em 17 de novembro, no Dubai, a três dias do arranque do Mundial no Qatar, que decorrerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Na competição, os nipónicos integram o grupo E, com Alemanha (23 de novembro), Costa Rica (27 de novembro) e Espanha (01 de dezembro).

Lista de 26 futebolistas convocados do Japão:

- Guarda-redes: Eiji Kawashima (Estrasburgo/Fra), Shuichi Gonda (Shimizu S-pulse) e Daniel Schmidt (Saint-Truiden/Bel).

- Defesas: Yuto Nagatomo(FC Tokyo), Maya Yoshida (Schalke 04/Ale), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Moenchengladbach/Ale), Yuta Nakayama (Huddersfield/Ing), Hiroki Ito (Estugarda/Ale) e Takehiro Tomiyasu (Arsenal/Ing).

- Médios: Gaku Shibasaki (Leganés/Esp), Wataru Endo (Estugarda/Ale), Hidemasa Morita (Sporting/POR), Yuki Soma (Nagoya Grampus)e Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf/Ale).

- Avançados: Junya Ito (Reims/Fra), Takuma Asano (Bochum/Ale), Takumi Minamino (Mónaco/Fra), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt/Ale), Kaoru Mitoma (Brighton/Ing), Daizen Maeda (Celtic/Esc), Ritsu Doan (Friburgo/Ale), Ayase Ueda (Cercle Brugge/Bel) e Takefusa Kubo (Real Sociedad/Esp).