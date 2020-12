Futebolistas do Benfica Jardel e Gonçalo Ramos testam positivo à Covid-19

© Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

O defesa brasileiro Jardel e o avançado Gonçalo Ramos, ambos futebolistas do Benfica, testaram positivo ao coronavírus, anunciou este sábado o clube, sem indicar mais pormenores.

Durante a semana, também testaram positivo ao coronavírus o médio Pizzi e o diretor-geral Tiago Pinto.

Devido ao resultado positivo, Pizzi falhou o jogo da Supertaça frente ao FC Porto, que os 'encarnados' perderam por 2-0, no qual Jardel não saiu do banco, e Gonçalo Ramos ficou fora das escolhas do técnico Jorge Jesus.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.743.187 mortos resultantes de mais de 79,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6478 pessoas dos 391.782 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

