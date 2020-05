Futebolistas do Brescia não querem voltar a jogar. Não se sentem seguros

Os jogadores do clube da Serie A estão contra o regresso das competições © Twitter / Brescia

Por Lusa 07 Maio, 2020 • 10:42 Partilhar este artigo Facebook

O futebolista e capitão do Brescia, Daniele Gastaldello, disse esta quinta-feira que todo o plantel se opõe a um recomeço da 'Serie A' italiana de futebol, devido à pandemia do novo coronavírus.



"Não nos sentimos seguros. Estão a pedir-nos para iniciarmos os treinos e regressarmos imediatamente aos relvados. Estão a colocar em risco a segurança dos jogadores", considerou o jogador, em declarações ao jornal La Repubblica.



O defesa, de 36 anos, disse falar em seu nome e dos companheiros de equipa no Brescia, considerando que não vale a pena um regresso, se o preço a pagar pode vir a ser um jogador doente.



O capitão do Brescia, 20.º e último classificado na Liga italiana, expressou a oposição ao recomeço do campeonato quando a maioria dos clubes estão a retomar os treinos, numa base individual, mas o seu clube ainda não o fez.



Bréscia é uma das áreas mais afetadas pelo novo coronavírus em Itália e Gastaldello disse nunca ter sido testado para o novo coronavírus.



"Saberei se o tivemos [ao vírus], assim que nos testarem antes do início dos treinos", acrescentou.



O presidente do clube, Massimo Cellino, também tem sido um forte opositor ao regresso do campeonato, garantindo que não é pelo facto de o Brescia estar em último na classificação e a tentar evitar uma descida à 'Serie B'.



O governo italiano não aprovou ainda o regresso da Liga, liderada pela campeã Juventus e que conta com os portugueses Cristiano Ronaldo (Juventus), Mário Rui (Nápoles), Rafael Leão (AC Milan), Miguel Veloso (Hellas Verona) ou Bruno Alves (Parma).