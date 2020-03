Futebolistas e treinadores doam 150 mil máscaras ao Hospital Santo António

© Pedro Correia/Global Imagens

Vinte e seis futebolistas, treinadores e amigos da Gestifute, empresa detida pelo empresário Jorge Mendes, ofereceram 150 mil máscaras de proteção individual ao Hospital Santo António, do Porto, foi hoje anunciado.



Cerca de uma semana depois de Jorge Mendes e o internacional português da Juventus, de Itália, Cristiano Ronaldo, terem anunciado contributos para equipar totalmente duas unidades de cuidados intensivos no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) e uma do Santo António, os seus nomes voltam hoje a estar associados ao hospital do Porto.

Numa publicação na rede social Facebook da responsável pela comunicação da Gestifute, Manuela Brandão, são ainda mencionados outros internacionais portugueses como tendo contribuído para a aquisição das 150 mil máscaras, numa lista onde também constam os nomes dos treinadores do Benfica, Bruno Lage, do Tottenham, José Mourinho, e Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton.

André Silva (Eintracht Frankfurt, Alemanha), Bernardo Silva e João Cancelo (Manchester City, Inglaterra), Diogo Jota, Rúben Neves, Rúben Vinagre, Rui Patrício, João Moutinho e Pedro Neto (Wolverhampton, Inglaterra), Diego Sousa, Rúben Dias e Pizzi (Benfica), Gonçalo Guedes (Valência, Espanha), João Félix (Atlético de Madrid, Espanha), Nélson Semedo (Barcelona, Espanha), Pepe (FC Porto), Renato Sanches (Lille, França) e Ricardo Carvalho (ex-futebolista) são alguns dos nomes associados à "equipa solidária".

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.