Futsal, futebol de praia, lazer e receção de seleções. Celorico da Beira vai ter uma academia do futebol

Vai nascer uma academia do futebol em Celorico da Beira. O projeto resulta de uma parceria entre a autarquia local e a Associação de Futebol da Guarda.

Andrade Poço, presidente da associação, afirma, em declarações à TSF, que a iniciativa "resulta de uma proposta da Federação Portuguesa de Futebol, feita há cerca de dois anos e meio, três anos", dirigida a todas as associações da região. "Havia duas associações, concretamente de Aveiro e Viseu, que já estavam com os seus processos em andamento. Não tenho conhecimento de outras terem já aproveitado a situação."

"Avançámos com o projeto, fizemos a consulta a todas as câmaras do distrito; temos um prazo para todas as câmaras do distrito nos darem uma resposta, e a única que nos apresentou o projeto e uma cedência, por 25 anos, de terreno para a construção, numa primeira fase, de um campo sintético, quatro balneários, um pequeno auditório e uma sala para a parte clínica, foi a Câmara de Celorico da Beira", justifica Andrade Poço, que esclarece ainda a exclusão da autarquia da Guarda. "A Câmara da Guarda também apresentou um projeto, mas solicitámos, porque a Federação assim exigia, uma declaração de cedência de território por 25 anos"

Houve, no entanto, algumas tomadas de posição "demonstrativas de alguma ignorância", considera o presidente da Associação de Futebol da Guarda.

A academia destinar-se-á a acolher o futsal e o futebol de praia, mas também "desporto, lazer e outras coisas". A estrutura servirá todo o distrito, e será posicionada nas proximidades do Estádio municipal de Celorico da Beira. Poderá servir ainda para receções de seleções nacionais, se for o caso, acrescenta Andrade Poço.