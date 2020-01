Futuro de Bruno Fernandes? "Se não sair agora, vai sair de certeza no verão"

Jorge Mendes © Sergio Perez/Reuters

Que Bruno Fernandes vai sair do Sporting é certo, resta saber quando. Esta é a garantia do empresário Jorge Mendes, que em declarações à Sky Sports, em Londres, assumiu que esta vai mesmo ser a última época do capitão do Sporting ao serviço do clube.

Jorge Mendes explica que, caso não saia ainda este mês, o jogador sai no final da temporada. "Não sei o que vai acontecer com o Bruno Fernandes. Honestamente não sei, mas se não sair agora, vai sair de certeza no verão", adiantou o empresário à margem de um encontro de uma associação de agentes de futebol.

O agente português revela que o Sporting "já falou com outros clubes" e que, por isso, "alguma coisa vai acontecer". Quanto ao timing, Jorge Mendes diz não saber se "será agora ou no final da temporada".

Nesta altura, as negociações entre o Sporting e o Manchester United estão num impasse. Nesta época, Bruno Fernandes já leva 27 jogos e 15 golos marcados.