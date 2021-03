Gabigol detido num casino clandestino em São Paulo

Gabigol, avançado do Flamengo © Fernando Bizerra/EPA

Gabigol, avançado do Flamengo, antiga equipa de Jorge Jesus, foi detido na madrugada deste domingo num casino clandestino em São Paulo, juntamente com outras 200 pessoas, numa operação de vigilância sanitária para evitar aglomerações devido ao aumento do número de casos de Covid-19 no Brasil.

O jogador foi apanhado no casino, localizado no bairro Vila Olímpia, no sul da cidade, e levado para uma esquadra, onde assinou um documento no qual se comprometeu a voltar a prestar declarações depois de ser colocado em liberdade.

Desde 6 de março que o estado de São Paulo regressou à "fase vermelha" de restrições, o que significa que parques, bares, restaurantes, museus e estabelecimentos comerciais não essenciais foram encerrados ao público, para evitar o colapso hospitalar no período mais mortal da pandemia no Brasil. País que já conta com mais de 277 mil mortes.

Contactado pela AFP, o Flamengo ainda não deu qualquer resposta sobre o caso.