Gabriel vai parar por tempo indeterminado

Benfica diz que é impossível determinar o tempo de paragem a que Gabriel está sujeito

O Benfica divulgou, esta quarta-feira, uma nota sobre a situação clínica de Gabriel em que informa ser impossível "determinar um prazo para o regresso à sua condição plena de futebolista de alta competição", lê-se no comunicado das águias.

No comunicado, os encarnados dizem apesar estarem "afastados cenários de maior gravidade", o jogador não pode competir. No entanto "não está em causa a atividade normal do dia a dia", informam as águias.

O médio brasileiro falhou os jogos frente ao FC Porto e a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Famalicão, por apresentar uma "patologia ocular".

Leia o comunicado das águias na íntegra:

1 - O nosso jogador Gabriel apresentou as primeiras queixas, relacionadas com a visão, no dia seguinte ao Benfica-Famalicão, no Estádio da Luz, da Taça de Portugal.

2 - Decidiu fazer-se todos os exames e testes recomendáveis em função do quadro clínico apresentado pelo jogador, estando hoje afastados cenários de maior gravidade.

3 - Assim, Gabriel tem parésia do VI par craniano esquerdo, com limitação da abdução, que condiciona dipoplia.

4 - Trata-se de uma situação que impossibilita determinar um prazo para o regresso à sua condição plena de futebolista de alta competição.

5 - Lembrando-se, no entanto, que o mais importante é garantir que não existem outros riscos e que não está em causa a atividade normal no dia a dia.

6 - Gabriel irá continuar a apresentar-se diariamente no Benfica Campus, para fazer o trabalho físico que se entender por adequado.