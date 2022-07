© FC Porto/Twitter

O FC Porto oficializou esta sexta-feira a contratação do extremo brasileiro Gabriel Veron. O extremo brasileiro de 19 anos assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas com o emblema azul e branco.

Gabriel Veron chega à Invicta proveniente do Palmeiras de Abel Ferreira, onde fez toda a formação até afirmar-se na equipa principal do emblema de São Paulo.

O FC Porto defronta este sábado o Mónaco em jogo de apresentação aos sócios. O encontro realiza-se no estádio do Dragão e terá relato em direto na TSF.