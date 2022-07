Gabriel Veron fora da convocatória do jogo do Palmeiras

Gabriel Veron © Rodrigo Buendia/AFP

Por Gonçalo Borbinha 21 Julho, 2022 • 11:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Abel Ferreira deixou Gabriel Veron de fora da convocatória do Palmeiras, que irá defrontar o América-MG, em Belo Horizonte.

Os dragões chegaram a acordo com o Palmeiras, num negócio que deverá envolver um pagamento na ordem dos 10,25 milhões de euros. De acordo com o GloboEsporte, o Palmeiras ficará com 10% de uma futura venda do passe do atleta.

O jovem avançado irá viajar nas próximas horas para Portugal, com vista a realizar exames médicos e juntar-se à equipa de Sérgio Conceição.

A formação azul e branca tem jogo particular contra os franceses do Mónaco este sábado, pelas 20:00 horas.