Gana vence Coreia do Sul e Paulo Bento acaba expulso

O Gana conseguiu esta segunda-feira o primeiro triunfo no Mundial de futebol de 2022, depois do desaire com Portugal, ao vencer por 3-2 a Coreia do Sul, de Paulo Bento, que acabou expulso, na segunda jornada do Grupo H.

Mohammed Salisu, aos 24 minutos, e Mohammed Kudus, aos 34 e 68, apontaram os tentos dos ganeses, enquanto Cho Gue-sung bisou, aos 58 e 61, para os sul-coreanos, que recuperaram de 0-2 para 2-2, mas acabaram sem pontos, após 0-0 com o Uruguai.

Na classificação do agrupamento, o Gana soma os mesmos três pontos de Portugal, enquanto os sul-coreanos mantiveram-se com um, como os uruguaios, que defrontam ainda hoje a formação das quinas, a partir das 22h00 locais (19:00 em Lisboa).