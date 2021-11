Gardner vence em Moto2 mas Fernandez resiste

Remy Gardner © Patricia de Melo Moreira/AFP

Por Lusa 07 Novembro, 2021 • 15:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O australiano Remy Gardner (Kalex) venceu este domingo a corrida de Moto2 do Grande Prémio do Algarve de motociclismo de velocidade, mas o segundo lugar de Raúl Fernandez (Kalex) impediu que chegasse ao título mundial.

O filho de Wayne Gardner, antigo campeão mundial de 500cc, somou o quinto triunfo da temporada, ao repetir no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, onde tinha conquistado a sua primeira vitória na categoria, em 2020.

Remy Gardner ficou mais perto do 'cetro', ao somar 305 pontos, mais 23 do que o espanhol Raúl Fernandez (KTM), que tinha vencido a prova algarvia em abril e hoje terminou na segunda posição, a 3,014 segundos. O britânico Sam Lowes (Kalex) foi terceiro, a 3,899.

O campeonato do mundo de Moto2 vai ser o único em que o título vai estar em disputa no próximo domingo, no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, em Valência, depois de o francês Fabio Quartararo (Yamaha) ter assegurado o cetro em MotoGP, em Misano, em Itália, e o espanhol Pedro Acosta (KTM) o de Moto3, em Portimão.

Gardner assegura o título se terminar acima do 14.º lugar, mesmo que Fernandez some na última prova a sua sétima vitória da temporada.