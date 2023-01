Gareth Bale anuncia fim da carreira

© Abedin Taherkenareh/EPA (arquivo)

O jogador de futebol galês Gareth Bale anunciou esta segunda-feira o final da carreira através de uma mensagem nas redes sociais.

"Depois de uma cuidadosa e profunda reflexão, anuncio a minha retirada imediata do futebol internacional e de clubes", escreveu o atleta.

Com 33 anos, o capitão da seleção de País de Gales - que representou no Mundial do mês passado - e jogador do Los Angeles FC agradece a todos os que o ajudaram a construir a sua carreira, mas também aos clubes que representou.

O galês começou a jogar ao nível profissional pelos ingleses do Southampton, tendo passado por Tottenham, Real Madrid antes de rumar aos Estados Unidos.

"A todos os meus antigos treinadores, equipas técnicas, staff, colegas de equipa, adeptos dedicados, aos meus agentes, aos meus fantásticos amigos e à minha família, o impacto que tiveram é indescritível", assinala o jogador na mensagem partilhada esta tarde.

"Sinto-me incrivelmente sortudo por ter realizado o meu sonho de jogar o desporto que amo. Deu-me, verdadeiramente, alguns dos melhores momentos da minha vida", assumiu Bale.

Ao longo de mais de 600 jogos oficiais e com 225 golos marcados, Bale conquistou cinco Ligas dos Campeões, três campeonatos do Mundo de clubes e duas Supertaças europeias, tudo ao serviço do Real Madrid.

Em Espanha, onde foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão, o galês foi campeão nacional por três vezes, conquistou uma Taça do Rei e uma Supertaça espanhola.

No palmarés conta também com uma Taça da Liga inglesa e um campeonato norte-americano.

Pela sua seleção, Bale atingiu as meias-finais do Euro2016, caindo ante Portugal (2-0), que ganharia a final à França, em pleno Stade France.