A época de campeão do Sporting começou apenas à segunda jornada, fruto de um surto de Covid-19 na equipa. Foi em Paços de Ferreira - equipa que veio a revelar-se a revelação desta época - que o Sporting viveu a primeira vitória da época: 2-0 com golos de Jovane e Coates.

O primeiro clássico veio acompanhado do primeiro empate da época leonina: foi um 2-2 em Alvalade frente ao FC Porto. Nuno Santos abriu o marcador, Uribe e Corona assinaram a reviravolta portista e Vietto, aos 87', resgatou um ponto para os leões.

Seguiram-se dois grandes testes: SC Braga e Benfica, ambos de visita a Alvalade, saíram de lá derrotados e houve um denominador comum. Matheus Nunes marcou aos dois rivais.

O mês de fevereiro não acabaria sem a visita do Sporting ao FC Porto, um jogo que acabou empatado a zeros.

O sprint final até ao título começou em Braga, com uma vitória de um Sporting reduzido a 10, por 1-0, com um golo de alguém que já tinha sido decisivo: Matheus Nunes, de novo.

O jogo do título acabou per disputar-se com o Boavista, esta terça-feira, em Alvalade: Paulinho, aos 36', confirmou o título.