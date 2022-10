Gavi, do FC Barcelona, vence o prémio Golden Boy

Gavi © Marco Bertorello/AFP

Por Clara Maria Oliveira 21 Outubro, 2022 • 12:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista espanhol Pablo Gavi, venceu, esta sexta-feira, o prémio de Golden Boy, que distingue o melhor jogador com menos de 21 anos a atuar no futebol europeu. Aos 18 anos, o atleta do FC Barcelona sucedeu ao colega de equipa e compatriota Pedri, o vencedor de 2021.

Para garantir a distinção, feita de forma anual pelo Tuttosport, orgão de comunicação social italiano, o espanhol bateu o francês Eduardo Camavinga (Real Madrid), Jude Bellingham (Borussia Dortmund) e Jamal Musiala (Bayern de Munique). O prémio será entregue a 7 de novembro, numa cerimónia realizada na cidade de Turim, em Itália.

pic.twitter.com/SJjQ0uleCY - FC Barcelona (@FCBarcelona) October 21, 2022

Pablo Gavi junta, assim, o prémio Golden Boy ao troféu Raymond Kopa, atribuído durante a gala da Bola de Ouro, na passada segunda-feira, também ao melhor jogador sub-21.

O médio do FC Barcelona estreou-se pelos blaugrana na temporada de 2021/2022 e já realizou mais de 60 jogos com o clube pelo qual se formou. Aos 17 anos, foi chamado à principal seleção espanhola e marcou um golo.

Na lista de 20 finalistas, constavam três portugueses: o central António Silva (Benfica), o médio Fábio Carvalho (Liverpool) e Nuno Mendes (PSG), que ficaram de fora da lista de cinco jogadores que poderiam ser distinguidos.