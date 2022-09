Gavi renova com FC Barcelona até 2026 e fica com cláusula de rescisão de 1000 milhões de euros

Gavi © Jason Szenes/EPA

O médio Gavi prolongou o contrato com o FC Barcelona até 2026, que passou a contemplar uma cláusula de rescisão 1.000 milhões de euros (ME), anunciou esta quarta-feira o clube da Liga espanhola de futebol.

Aos 18 anos, Pablo Gavira, conhecido por Gavi, é já uma das referências do clube catalão, que procurava a todo o custo a renovação contratual com o jogador e o aumento da cláusula de rescisão, que se situava em 50 ME, um valor relativamente baixo para o nível atual do mercado futebolístico.

Na informação divulgada no sítio oficial do FC Barcelona na Internet, não são revelados os valores da melhoria salarial do novo contrato de Gavi, cuja cerimónia de assinatura pública ocorrerá na quinta-feira, às 17h00 (hora de Lisboa), em Camp Nou.

O médio chegou ao 'Barça' em 2015, proveniente das camadas jovens do Betis, e estreou-se pela equipa principal em agosto de 2021, frente ao Getafe (vitória por 2-1), aos 17 anos e 24 dias, tornando-se o quarto jogador mais jovem a vestir a camisola 'blaugrana'.

Desde então, Gavi já disputou 54 jogos pelo FC Barcelona, tendo marcado dois golos, e ganhou a confiança do selecionador espanhol, Luis Enrique, apresentando já 10 internacionalizações e tendo marcado um golo em representação do seu país.