Iuri avisou duas vezes e depois fez um golaço. GD Chaves 0-1 SC Braga (1.ª parte)

Por Rui Oliveira Costa 02 Abril, 2023 • 14:42

O SC Braga desloca-se este domingo ao estádio do GD Chaves com o objetivo de vencer para manter a vantagem sobre o Sporting e colocar pressão no FC Porto que só joga à noite. Os bracarenses são terceiros, com 56 pontos, menos dois do que os dragões e mais três do que os leões. Os flavienses encontram-se a meio da tabela, na 11.ª posição, longe da luta pela manutenção.

A primeira ameaça bracarense apareceu logo aos seis minutos. Iuri Medeiros, em boa posição, remata, mas a bola sai frouxa e permite a defesa a Paulo Vítor.

Aos 12', primeiro foi Paulo Vítor a negar o golo num remate de Ricardo Horta e Iuri Medeiros, na recarga, atira ao poste.

A primeira pode ser sorte, a segunda já é um aviso e a terceira é um golaço. André Horta levou a bola pela esquerda e serviu Iuri Medeiros (quem mais?) que recebeu e rematou de pronto para o fundo das redes. Marcador inaugurado em Chaves.

Onze do GD Chaves: Paulo Vítor; Nélson Monte, Steven Vitória, Ponck e Bruno Langa; João Teixeira, Sarr e João Mendes; Benny, Euller e Juninho.

Onze do SC Braga: Matheus; Victor Gómez, Tormena, Niakaté e Borja; Al Musrati e André Horta; Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Bruma; Abel Ruiz.

Suplentes do GD Chaves: Rodrigo; João Queirós, João Correia, Habib Sylla, Luther Sing, Sandro Cruz, Abass Issah, Guilherme Silva e Jô Batista.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá; Paulo Oliveira, Joe Mendes, Racic, Castro, Rodrigo Gomes, Pizzi, Álvaro Djaló e Banza.