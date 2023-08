Artur Jorge © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 19 Agosto, 2023 • 17:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O SC Braga desloca-se este sábado a Trás-os-Montes para defrontar o GD Chaves na segunda jornada da I Liga. Os bracarenses, que perderam o primeiro jogo em casa frente ao Famalicão, procuram os primeiros pontos no campeonato, antes do play-off de acesso à Liga dos Campeões contra os gregos do Panathinaikos.

Os primeiros minutos da partida foram muito atribulados, com várias faltas e cartões amarelos para ambos os lados, pelo que as oportunidades foram poucas. Os transmontanos foram mais ameaçadores, com destaque para o lance aos dez minutos em que Abass arrancou pelo meio, caiu já dentro da área e Hector Hernandez ainda tentou o golo, mas o remate saiu desviado.

Aos 14 minutos, após um erro da equipa flaviense, Abel Ruiz avançou da esquerda para o meio e rematou rasteiro para uma boa intervenção de Hugo Souza.

O golo bracarense apareceu mesmo aos 16 minutos. Outra vez pela esquerda, Bruma descaiu para o meio, tabelou com Ricardo Horta e, já dentro da área, rematou em arco para o fundo da baliza do GD Chaves.

Após o golo, o SC Braga aparentava estar por cima do golo, mas o GD Chaves também tinha chances para empatar a partida, nomeadamente com o perigo causado por Abass e Hector Hernandez.

Com o passar dos minutos, os flavienses foram avançando no terreno e isso deu frutos perto do intervalo. Num canto da direita, Kelechi cruzou para o primeiro poste onde apareceu Hector Hernandez a cabecear para o empate.

Já em período de compensação, João Correia arrancou pela esquerda e cruzou para o segundo poste, onde Abass rematou às malhas laterais. O GD Chaves aparecia mais perigoso após o empate.

Onze do GD Chaves: Hugo Souza, Ygor Nogeuria, Bruno Rodrigues, Benny, Paulo Victor, Abass, Pedro Pinho, Hector Hernandez, Kelechi, Sandro Cruz e João Correia.

Onze do SC Braga: Matheus, Victor Gómez, José Fonte, Niakaté, Adrián MArin, Al Musrati, Vítor Carvalho, Zalazar, Bruma, Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Suplentes do GD Chaves: Rodrigo, Sylla, João Pedro, Sanca, Steven Vitória, Guima, Queirós, Guilherme e Melro.

Suplentes do SC Braga: Hornicek, Serdar, André Horta, Álvaro Djaló, Joe Mendes, Rony Lopes, Pizzi, Banza e Castro.