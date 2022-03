Gelson Martins quer ser exemplo para os mais jovens e regressar à seleção

Gelson Martins © Thibaud Moritz/AFP

A forma como os jogadores do Mónaco festejaram a vitória sobre o Marselha (0-1) surge como um grito de revolta do balneário. Gelson Martins marcou o único golo do jogo, num lance de futebol apoiado, marca do novo técnico Philippe Clément. Para o jogador português, está ainda por ver a melhor versão desta equipa monegasca, eliminada da Taça de França pelo Nantes, ainda em águas agitadas no campeonato - 8º lugar na liga -, mas com ambições legítimas na Liga Europa.

"Temos feito uma época regular. Tivemos uma troca de treinador e por isso a equipa está ainda à procura da melhor forma, mas já se nota a evolução", nota o extremo português formado no Sporting. "Agora somos uma equipa mais ofensiva. Tentamos jogar para vencer em qualquer jogo. Leva o seu tempo até o treinador conseguir impor mentalidade na equipa. Mas sinto que estamos a evoluir bem e que vamos alcançar os nossos objetivos", explica Gelson Martins à TSF em véspera do jogo com o Sporting de Braga.

Gelson Martins considera que o Mónaco tem feito uma "época regular" 00:00 00:00

A chegada do novo treinador deu aos jogadores uma ambição renovada. O belga, de 47 anos, Phillippe Clément procura impor no Mónaco uma forma de jogar diferente, numa equipa que tem ambições na Liga Europa. "Vamos jogo a jogo (...) Esperamos em Braga um encontro difícil. Falo por mim, porque conheço bem esta equipa do SC Braga, a forma como jogam. Vai ser um bom jogo, com duas equipas que gostam de atacar", sublinha Gelson.

O jogador garante que conhece bem a equipa do SC Braga 00:00 00:00

Nesta Liga Europa, portugueses e franceses procuram o protagonismo numa competição com grandes nomes nesta temporada. Entre elas, além do SC Braga, o FC Porto. "É uma grande equipa, com grandes jogadores. Para mim é também uma das favoritas a chegar à final. Mas como digo: há que pensar jogo a jogo, nesta fase todas as equipas da Liga Europa são fortes", nota o internacional português.

O FC Porto "é uma grande equipa, com grandes jogadores" 00:00 00:00

Um novo papel no balneário e a seleção portuguesa

A uma semana da convocatória da seleção nacional para o play-off de acesso ao campeonato do mundo, Gelson Martins mantém a ambição de regressar às escolhas de Fernando Santos. O extremo português soma 21 internacionalizações, mas sabe que o leque de jogadores disponíveis para a seleção obriga a um nível regular ao serviço do clube.

"A seleção vai ser sempre o meu sonho. É uma questão de fazer bem as coisas. Tive alguns momentos de altos e baixos, mas o sonho continua. Quero voltar", anuncia o jogador de 26 anos.

Gelson Martins sonha em voltar à seleção 00:00 00:00

Esta é já a melhor temporada de Gelson Martins no Mónaco no que aos golos diz respeito. Leva cinco em 39 jogos, e há que somar mais três assistências, numa temporada que ainda está longe de terminar. "Sinto-me feliz porque conto para o treinador. Feliz porque sei que sou importante para a equipa", explica Gelson.

Despontam na equipa monegasca vários nomes para o futuro do futebol. De Alexander Nubel a Vanderson, passando por Disasi - já capitão de equipa aos 23 anos -, Badiashille ou Tchouaméni. Gelson, Volland e Ben Yedder sobressaem num ataque com vários jogadores internacionais pelos seus países. Gelson sente que tem, agora, um papel diferente no balneário.

"Sou um jogador muito mais comunicativo, muito mais experiente. Sinto que posso ajudar no crescimento dos mais jovens. Como um dos jogadores com mais tempo no Mónaco sinto que tenho esse papel, que posso ajudar." Longe vão os tempos em que Gelson Martins era promessa pelo lado direito do ataque do Sporting, o extremo que emergia com Jorge Jesus, conhecido pela progressão em drible, pela chegada à área contrária muitas vezes pela zona central. Hoje sente que tem um papel diferente na equipa, uma maturidade que lhe permite ajudar os mais jovens a crescer, numa equipa ainda à procura da melhor forma, mas com muito potencial.