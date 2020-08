Gelson Martins titular na primeira vitória do Mónaco na Liga francesa

© Pascal Gyout/AFP

O Mónaco, com Gelson Martins a titular, sofreu para segurar o primeiro triunfo na Liga francesa de futebol, ao vencer fora o Metz por 1-0, e quando teve menos um jogador durante quase toda a segunda parte.

A expulsão de Fofana, aos 47 minutos, numa entrada imprudente que lhe valeu um segundo amarelo, condicionou o jogo ofensivo da equipa de Niko Kovac, na qual Gelson Martins esteve em campo até aos 76 minutos, até ser substituído por Willem Geubbels.

Valeu aos monegascos a vantagem conquistada ainda na primeira parte, quando o central Badiashile apareceu solto quase junto à zona de penálti, após a marcação de um livre, para rematar forte para o único golo do jogo, aos 22 minutos.

Apesar do contratempo, a segunda jornada acabou por dar a primeira vitória ao Mónaco, que na jornada de arranque tinha empatado a dois golos em casa com o Reims, numa partida em que Badiashile também tinha marcado.

Em outros jogos, sofrimento ainda maior teve o Nantes, que 'sobreviveu' a duas expulsões, de Louza (também aos 47) e Fábio (87), para bater em casa o Nimes por 2-1 e garantir igualmente a primeira vitória, após um empate na estreia.

A Liga, na qual o campeão francês e vice-campeão europeu Paris Saint-Germain ainda não entrou em ação e terá o seu primeiro jogo apenas em 10 de setembro, em casa do Lens, cumpre desde sexta-feira a sua segunda jornada.

O regresso acontece mais cedo do que outras ligas europeias de topo, como Inglaterra, Espanha, Itália ou Alemanha, depois de a 'Ligue 1' ter sido a única entre os principais campeonatos a cancelar em abril a época 2019/20, devido à Covid-19.

Hoje, além de Mónaco e Nantes, o Lille foi o primeiro a entrar em campo, com a equipa dos portugueses José Fonte e Xeka, a titulares, e Tiago Djaló, como suplente não utilizado, a vencer fora o Reims, por 1-0.

Um golo de Jonathan Bamba, aos 32 minutos, num remate desde o lado esquerdo do ataque, ainda de fora de área, foi suficiente para garantir os três pontos ao Lille, que passa a somar quatro pontos, depois de um empate na ronda inaugural.

Também Bordéus e Saint-Etienne venceram hoje os primeiros jogos na Liga, diante do Angers (2-0 fora) e Lorient (2-0 em casa), respetivamente, com a competição a ser liderada pelo Nice, o único com dois jogos e duas vitórias.

A equipa do sul de França venceu no sábado fora o Estrasburgo (2-0), numa jornada em que Rennes e Lyon também venceram os seus jogos, os primeiros também com o Montpellier (2-1) e os segundos na sexta-feira com o Dijon (4-1).

A segunda jornada fechará apenas provisoriamente hoje, quando o Brest receber o Marselha, de André Villas-Boas, que terá a estreia na época 2020/21, tendo em conta que também ainda não disputou a primeira ronda devido a casos positivos à Covid-19 na equipa marselhesa.