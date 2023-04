Leão à solta em Milão faz eco na Europa. "Quero ganhar a Liga dos Campeões"

Por Guilherme de Sousa 19 Abril, 2023 • 08:06 Partilhar este artigo Facebook

Faltavam três minutos para o intervalo, a eliminatória entre o AC Milan e o Nápoles estava em aberto e o jogo numa fase equilibrada. Giroud já tinha falhado um penálti e começavam a faltar argumentos à equipa de Pioli. Aos 42 minutos, apareceu o génio de Rafel Leão no Estádio Maradona, num momento que não será esquecido pelos adeptos milaneses.

O internacional português aproveitou da melhor forma uma perda de bola do Nápoles ainda antes do meio-campo, percorreu 70 metros em grande velocidade, e na pequena área, assistiu Giroud para o 1-0. O momento fez a diferença num momento crucial da equipa italiana na época, que garantiu, 16 anos depois, a presença nas meias-finais da Liga dos Campeões.

Nas redes sociais, há quem compare a jogada de Leão a uma outra eternizada por Guilt e Marco Van Basten. "Era igual a mim", afirmou Leão, citado pela Sportmediaset.

"Quero continuar a sonhar cada vez mais alto e ganhar a Liga dos Campeões com esta equipa, temos de tentar", disse o avançado no final da partida. Rafael Leão acrescentou que sente orgulho em representar o AC Milan e explicou que tenta ferir os adversários com as suas características.

"Estou feliz por estar aqui, sempre disse que é um orgulho defender esta camisola. No ano passado tive uma boa temporada na Liga, este ano quis confirmar na Liga dos Campeões e agradeço aos meus companheiros de equipa e treinador pela ajuda", referiu.

No final do encontro, Leão foi eleito pela UEFA como o melhor em campo. O próximo adversário será o Benfica ou Inter de Milão, o eterno rival.