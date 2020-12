George Russell substitui Lewis Hamilton no Grande Prémio de Fórmula 1

George Russell © Clive Mason/AFP

Por Lusa 02 Dezembro, 2020 • 10:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O britânico George Russell, piloto da Williams em Fórmula 1 e membro da Mercedes, vai substituir Lewis Hamilton, doente com Covid-19, no Grande Prémio de Sakhir no Bahrein, anunciaram as equipas, esta quarta-feira.

George Russell, 22 anos, vai ser substituído na Williams pelo britânico Jack Aitken, 25 anos.

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) disse na terça-feira que se encontrava bem e apenas com sintomas leves, depois de ter testado positivo com o novo coronavírus e ficando impedido de participar no Grande Prémio de Sakhir de Fórmula 1.

"Infelizmente, e apesar de na semana passada ter realizado três testes negativos, ontem [segunda-feira] acordei com ligeiros sintomas e pedi um novo teste, que teve resultado positivo. Entrei imediatamente em isolamento", explicou o britânico através de mensagens nas redes sociais.

Já com o sétimo título de campeão assegurado, Hamilton admitiu estar "triste" por não poder disputar o Grande Prémio de Sakhir, penúltima prova do Mundial, que se disputa no Bahrein, mas garantiu que a própria saúde e a dos que o rodeiam são a "prioridade".

Hamilton, que com a conquista do sétimo Mundial igualou o recorde de títulos na Fórmula 1 que pertencia ao alemão Michael Schumacher, pediu a todos que tomem cuidados para evitar a propagação do novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, que já provocou pelo menos 1.468.873 mortos resultantes de mais de 63,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo.