Gerrard entusiasmado com estreia do Rangers na Liga Europa frente ao Benfica

O ex-futebolista Steven Gerrard, treinador do Rangers © Sascha Schuermann/AFP

O ex-futebolista Steven Gerrard, treinador do Rangers, disse esta sexta-feira estar entusiasmado por encontrar o Benfica e o Lech Poznan na Liga Europa, numa estreia absoluta com as duas equipas.

"A Liga Europa parece mais forte a cada época, com equipas de topo. Vai ser bom ter a oportunidade de defrontar o Benfica e o Lech Poznan pela primeira vez", começou por dizer o antigo jogador do Liverpool.

Gerrard comentava assim o sorteio de hoje da Liga Europa, que colocou o Rangers no grupo D, do Benfica, do Lech Poznan, e também dos belgas do Standard Liège, emblema que o Rangers já defrontou, na década de 60.

"É um grupo forte, mas vamos dar o melhor frente a três boas equipas", considerou ainda o antigo médio.

Steven Gerrard disse também ser objetivo dos escoceses terminarem o mais alto possível, depois de os seus jogadores terem demonstrado nas anteriores eliminatórias que "darão luta a qualquer equipa".

O Rangers chegou à fase de grupos depois de eliminar fora o Lincoln Red Imps (5-0), de Gibraltar, o Willem II (4-0), dos Países Baixos, e, na quinta-feira, já em casa, os turcos do Galatasaray (2-1).

O defesa inglês James Tavernier, eleito o jogador do mês no campeonato da Escócia, mostrou-se igualmente entusiasmado com o grupo, em especial por encontrar as 'águias'.

"Grandes nomes e grandes estádios, como o do Benfica. Todos na Liga Europa vão colocar dificuldades diferentes e todos nós estamos desejosos que comece", sublinhou o defesa.