"Gestão desastrosa e ausente." Rivais atacam mandato de Varandas, mas afastam eleições

© Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

Por António Botelho 17 Fevereiro, 2023 • 20:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os dois candidatos derrotados por Frederico Varandas nas últimas eleições do Sporting falam em má gestão da atual direção leonina. Em entrevistas à TSF, Ricardo Oliveira e Nuno Sousa deixam críticas à forma como o presidente dos leões tem liderado o clube, mas entendem que a direção tem de levar o mandato até ao fim.

"Os mandatos são para cumprir. Obviamente que se as coisas piorarem de tal forma, penso que, politicamente, vai ser muito difícil a direção acabar o mandato. Esperamos todos que as coisas estabilizem", afirma Nuno Sousa, que acrescenta que "quando se vai eleições, não se deve votar em treinadores, mas numa direção, num projeto".

"Os mandatos são para cumprir." 00:00 00:00

Ricardo Oliveira alinha no mesmo discurso, mas também entende que o caminho - para bem do clube - não é o de eleições antecipadas: "Sou um democrata. Esta direção foi eleita, tem um mandato com toda a legitimidade de lá estar. Agora, entendo que há um desagrado gigante e que as pessoas comecem a pensar em trocar a direção. Já se ouviu ontem no estádio. Agora, daí até pensarmos em eleições antecipadas, temos de ter calma."

Ricardo Oliveira nota que a atual direção tem "toda a legitimidade". 00:00 00:00

Nesta entrevista à TSF, Ricardo Oliveira, candidato derrotado nas últimas eleições do Sporting, avalia o mandato da atual direção, considerando que Frederico Varandas não revela capacidade necessária para liderar os destinos do clube: "Eu já disse há uns tempos, e volto a dizer, que a gestão desta direção tem sido desastrosa. Sinceramente, não por se tratar de pessoas que sejam mal formadas ou desonestas, mas por serem pessoas que não têm a capacidade que é necessária para levantar um clube como o Sporting e voltar a levar o Sporting a ser um candidato recorrente o título e um clube competitivo lá fora."

"Gestão desastrosa" é provocada por "pessoas que não têm capacidade". 00:00 00:00

Já Nuno Sousa não isenta Rúben Amorim de culpas, embora considere que o treinador não tem tido a defesa necessária. O antigo candidato diz que a direção esconde-se atrás do treinador: "Vejo bastantes responsabilidades de Rúben Amorim, mas não consigo atribuir-lhe a maior fatia de responsabilidades. Existe uma cadeia de comando dentro do clube e essa cadeia de comando é ausente. Podemos mesmo dizer que podia perder por falta de comparência. Quando o insucesso bateu à porta, vemos uma direção desportiva e os órgãos sociais, escondidos atrás do Rúben Amorim."