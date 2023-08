"Gesto inaceitável." Pedro Sánchez condena beijo de presidente da federação a Jenni Hermoso

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, no momento da entrega de medalhas © Franck Fife / AFP

O atual presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que o beijo que o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, deu à jogadora Jenni Hermoso, após a final do Mundial feminino, é um "gesto inaceitável".

"O que vimos foi um gesto inaceitável. Também acredito que as desculpas que o senhor Rubiales deu não são suficientes e acho até que não são adequadas. Portanto ele deve continuar a tomar medidas", afirmou Pedro Sánchez numa breve conferência de imprensa, após uma reunião com o rei Felipe VI, sem se referir diretamente a uma possível renúncia do dirigente.

Rubiales, habituado a superar polémicas, parece enfrentar agora uma das mais sérias crises desde que chegou ao cargo, em 2018, num país que fez da luta contra as agressões sexistas uma bandeira.

Ao parabenizar Jenni Hermoso pela conquista do título mundial, durante a entrega das medalhas, Rubiales deu um beijo na boca da jogadora cujas imagens causaram polémica e têm circulado pelo mundo.