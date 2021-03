Gil Vicente afasta-se da zona de despromoção com vitória sobre V. de Guimarães

O Gil Vicente goleou o Vitória de Guimarães © Hugo Delgado/Lusa

O Gil Vicente fugiu este domingo aos lugares de despromoção, ao vencer por 4-2 na visita a um Vitória de Guimarães em inferioridade numérica, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol.

No Estádio D. Afonso Henriques, Pedro Marques (aos 19 minutos), Lourency (26), Talocha, de grande penalidade (45+3) e Lucas Mineiro (80) marcaram os golos dos visitantes, enquanto Rochinha (40) e Ruben Lameiras (78) assinaram os tentos dos vimaranenses, que jogaram em inferioridade numérica desde os 15 minutos, por expulsão de Abdul Mumin, e desperdiçaram um penálti aos 87 minutos.

Com a sua terceira vitória fora de portas no campeonato, o Gil Vicente, que vinha de duas derrotas, passa a somar 22 pontos e sobe ao 13.º posto da I Liga, afastando-se dos lugares de despromoção, enquanto o Vitória perde terreno na luta pelas competições europeias, mantendo-se na sexta posição, com 35, a seis pontos do quinto classificado Paços de Ferreira, que ainda hoje visita o FC Porto.