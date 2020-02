Gil Vicente anuncia lotação esgotada para receção ao Benfica

O treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira © Manuel Fernando Araújo/Lusa

O encontro entre Gil Vicente e Benfica, marcado para segunda-feira, no encerramento da 22.ª jornada da I Liga de futebol, vai ter lotação esgotada, informaram esta quarta-feira em comunicado os minhotos.

"O Gil Vicente FC informa que os bilhetes para o jogo de segunda-feira com o SL Benfica encontram-se esgotados", pode ler-se numa nota publicada pelos galos no site oficial, a cinco dias da partida agendada para o Estádio Cidade de Barcelos.

Os ingressos começaram a ser vendidos em 06 de fevereiro e fonte dos minhotos indicou à agência Lusa a cedência de cerca de 5.000 bilhetes destinados aos adeptos encarnados, que irão ocupar as bancadas norte, normalmente afeta aos clubes visitantes, e sul inferior, ambas a um custo unitário de 25 euros.

A receção aos campeões nacionais também está a ser encarada com expectativa pelos aficionados barcelenses, que ajudarão a preencher os 12.000 lugares sentados do recinto, muito graças às 5.500 cadeiras anuais vendidas no início da temporada.

A maior assistência registada pelos gilistas em 2019/20 deu-se logo na jornada inaugural do campeonato, em 10 de agosto, quando 10.962 espetadores presenciaram o triunfo sobre o vice-campeão nacional FC Porto (2-1).

Os minhotos estão moralizados pela vitória em Setúbal (2-1), na jornada anterior, e pelo empate obtido em Braga (2-2), há duas rondas, enquanto os encarnados atravessam a pior fase da época, fruto das derrotas com FC Porto (3-2) e Sporting de Braga (1-0).

O Gil Vicente, 10.º classificado da I Liga, com 26 pontos, recebe o líder isolado Benfica, com 54, mais um do que os dragões, segundos colocados, na segunda-feira, às 19h30, no Estádio Cidade de Barcelos, para a conclusão da 22.ª jornada.