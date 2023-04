Por Lusa 10 Abril, 2023 • 22:49 Partilhar este artigo Facebook

O Gil Vicente e o GD Chaves empataram esta segunda-feira a zero, no encontro que fechou a 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Barcelos.

Com o quarto encontro consecutivo sem vencer, o Gil Vicente manteve-se no 13.º lugar, com 31 pontos, a 12 do 16.º lugar, ocupado pelo Marítimo, de acesso ao play-off de manutenção.

O GD Chaves, que não venceu nos dois últimos jogos, está um lugar acima dos barcelenses, com 33 pontos.