Gil Vicente e Vizela empatam com 'bis' de Marcos Paulo e Fran Navarro

© Lusa

Por Lusa 12 Setembro, 2021 • 20:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Gil Vicente e Vizela empataram este domingo 2-2, em Barcelos, num jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol em que Marcos Paulo e Fran Navarro bisaram.

O espanhol Fran Navarro isolou-se na liderança da lista de melhores marcadores do campeonato, com quatro, ao assinar os dois golos do empate do Gil Vicente, aos 61 e 90, em ambos os casos anulando as vantagens alcançadas com os tentos do brasileiro Marcos Paulo, aos 24, na conversão de uma grande penalidade, e aos 73.

Com este empate, entre equipas que somaram os terceiros jogos sem vencer, o Gil Vicente ocupa o sétimo lugar, com os mesmos sete pontos de Portimonense e Paços de Ferreira, enquanto o Vizela subiu provisoriamente ao 11.º posto, com cinco.