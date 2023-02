Gil Vicente e Vizela empatam no arranque da 21.ª jornada da Liga. Veja os golos

Por Lusa 17 Fevereiro, 2023 • 22:45 Partilhar este artigo Facebook

Um golo de Kiki Afonso permitiu esta sexta-feira ao Vizela arrancar o empate 1-1 em casa do Gil Vicente, no jogo que abriu a 21.ª jornada da I Liga de futebol.

Os gilistas, que viram o espanhol Fran Navarro falhar uma grande penalidade, aos 49 minutos, adiantaram-se por Vítor Carvalho, aos 55, jogador que acabou expulso, com segundo amarelo, aos 90+2, mas o Vizela, que somou o terceiro jogo sem vencer, igualou por Kiki Afonso, aos 87.

Com este empate, a equipa vizelense chega ao nono lugar, com 26 pontos, os mesmos do Boavista, oitavo, e do Desportivo de Chaves, 10.º, enquanto o Gil Vicente é 13.º, com 23, os mesmos do Portimonense, 12.º.