O Gil Vicente estreou-se hoje na edição 2021/22 da I Liga portuguesa de futebol com um triunfo em casa sobre o Boavista, por 3-0, com um 'bis' do espanhol Fran Navarro.

O avançado espanhol marcou aos 03 e 56 minutos, com o brasileiro Samuel Lino a fazer o outro golo dos barcelenses, aos 24.

Numa primeira jornada sem empates, o Gil Vicente juntou-se a Sporting, Tondela, Estoril Praia, FC Porto, Sporting de Braga, Paços de Ferreira, Benfica e Portimonense no lote das equipas com três pontos.