Conheça o onze do FC Porto para o jogo com o Gil Vicente

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição © Manuel Fernando Araújo/Lusa

O FC Porto, segundo classificado, procuram esta sexta-feira reduzir provisoriamente a diferença pontual para o líder Benfica, no arranque da sétima jornada da I Liga.

Onze do Gil Vicente: Frelih; Zé Carlos, Lucas Cunha, Rúben Fernandes, Talocha; Vítor Carvalho, Fujimoto, Pedrinho; Murilo, Samuel Lino, Fran Navarro;

Suplentes: Brian Araújo, Hackman, Henrique Gomes, Léautey, Aburjania, Matheus Bueno, Aouacheria, Bouba e Elder Santana

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Corona; Mbemba, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Vítor Ferreira e Luis Díaz; Fábio Vieira e Taremi;

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, João Mário, Grujić, Sérgio Oliveira, Francisco Conceição, Pepê, Toni Martínez e Evanilson

Os dragões, que na terça-feira vão receber o Liverpool, procuram também o segundo triunfo consecutivo na I Liga, na sequência da goleada caseira sobre o Moreirense (5-0).

A I Liga é liderada pelo Benfica, com 18 pontos, mais quatro do que FC Porto (14) e Sporting (14), e mais cinco do que o surpreendente Estoril Praia (13), quarto colocado.