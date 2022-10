© Hugo Delgado/Lusa

O SC Braga queria a vitória e bem pode agradecê-la a Iuri Medieros. Num festival do desperdício, Iuri Medieiros foi o único com acerto para fazer o golo.

Com a vitória, os guerreiros do Minho aproveitam o deslize do FC Porto e sobem ao segundo lugar de forma isolada.

No outro lado, os gilistas, que tiveram uma curta aventura europeia no início da época, estão com dificuldades no campeonato nacional. Longe do nível da temporada passada, a equipa de Barcelos está no antepenúltimo lugar, com apenas nove pontos em dez jogos.

Os bracarenses arrancaram melhor e somaram oportunidades de golo. A mais flagrante surgiu aos nove minutos, quando Vitinha apareceu isolado e atirou para defesa de Kritciuk. Na recarga, Abel Ruiz rematou por cima.

O jogo manteve a mesma toada durante até à meia hora de jogo, ainda que já com tentativas do Gil Vicente de sair de trás e criar perigo. Num desses lances, Fran Navarro quase fica isolado, mas aparece Tormena com um grande corte.

Sem que ninguém conseguisse introduzir a bola na baliza, a partida chegou ao intervalo com um nulo no marcador.

Depois de 20 minutos sem grandes alterações no jogo, a maior surge ao minuto 67. Jogada rápida dos bracarenses, a bola chega a Iuri Medeiros que, dentro da área, remata para o fundo da baliza de Kritciuk. Os gilistas ficaram a reclamar uma falta anterior, mas o árbitro não atendeu ao pedido.

Com a vitória, o SC Braga ultrapassa o FC Porto e é o primeiro perseguidor do líder, Benfica, a seis pontos.

Onze do Gil Vicente: Kritciuk, Danilo, Lucas, Rúben Fernandes, Henrique Gomes; Vítor Carvalho, Matheus Bueno, Kanya Fujimoto; Murilo, Bilel e Fran Navarro.

Onze do SC Braga: Matheus, Fabiano, Tormena, Niakaté, Sequeira; Al Musrati, André Horta, Iuri Medeiros, Ricardo Horta; Vitinha e Abel Ruiz.

Suplentes do Gil Vicente: Brian, Né, Hackman, Aburjania, Carraça, Simões, Mizuki, Tiba, Alipour.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Victor Gomez, Rodrigo Gomes, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Diego Lainez, Racic, Banza e Castro.