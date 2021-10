Por Gonçalo Teles 25 Outubro, 2021 • 17:55 Partilhar este artigo Facebook

O Gil Vicente recebe, esta segunda-feira, SC Braga no dia de fecho da nona jornada da Primeira Liga. Os bracarenses, sextos classificados com 13 pontos, visitam o décimo, com nove.

O dia de estreia de Vitinha como titular na I Liga não podia ter começado melhor. Yan Couto cruzou, Ricardo Horta rematou para defesa de Frelih e Vitinha aproveitou a bola perdida para fazer o 1-0.

A vencer, mas sem convencer, os bracarenses deixaram que o Gil Vicente fosse crescendo de novo no jogo e, perto dos 30 minutos, foram vários os momentos de perigo: primeiro foi Pedrinho a falhar e depois Diogo Leite a ter de salvar a vantagem do SC Braga. Matheus também começava a ter de aplicar-se para travar um duelo particular com Samuel Lino.

Com apenas dez minutos na segunda parte, novo aperto junto da baliza do SC Braga. Leautey saiu disparado, ultrapassou Matheus e picou a partir do lado esquerdo. Nuno Sequeira acompanhou o movimento da bola e, na linha de golo, fê-la passar por cima da barra.

Onze do Gil Vicente: Frelih; Hackman, Lucas Cunha, Rúben Fernandes, Talocha; Vítor Carvalho, Fujimoto, Pedrinho; Leautey, Samuel Lino e Fran Navarro

Onze do SC Braga: Matheus; Paulo Oliveira, Diogo Leite, Sequeira; Yan Couto, Al Musrati, André Castro, Galeno; Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Vitinha

O jogo é arbitrado por Tiago Martins, auxiliado por Pedro Mota e Hugo Ribeiro. No VAR está Fábio Melo.

Suplentes do Gil Vicente: Andrew, Diogo Silva, Henrique Gomes, Aburjania, Matheus Bueno, Bilel Aouacheria, Boubacar, Calero e Elder Santana

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Tormena, Fabiano, Moura, André Horta, Chiquinho, Lucas Mineiro, Abel Ruiz e Mario González