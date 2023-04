Vlachodimos nega Boselli. Gil Vicente 0-0 Benfica (1.ª parte)

Por Gonçalo Teles 29 Abril, 2023 • 19:19 Partilhar este artigo Facebook

O líder do campeonato da Primeira Liga de futebol, Benfica, visita este sábado o Gil Vicente, 14.º classificado, em jogo da 30.ª jornada. As águias viram o SC Braga colocar-se esta tarde a três pontos, no segundo lugar.

Esta noite, em Barcelos, Schmidt optou por fazer apenas uma alteração no onze face ao último jogo, juntando Florentino - que ficou com o lugar de Chiquinho - a João Neves no meio-campo. Já no Gil Vicente, destaque para a condição de suplente de Fujimoto, japonês que tinha, até aqui, sido titular em todos os jogos para o campeonato.

Foi preciso que quem estava nas bancadas esperasse até ao minuto 18 para ver a primeira oportunidade real de golo, mas o remate de Boselli depois de trocar as voltas a Grimaldo e o voo de Vlachodimos terão feito valer a espera. E, no minuto seguinte, a tentativa de canto direto para mais uma defesa de Vlachodimos também não terá ficado a dever nada em termos de interesse.

Onze do Gil Vicente: Andrew, Carraça, Rúben Ferreira, Gabriel Pereira, Aburjania, Adrían Marín, Vítor Carvalho, Tiba, Murilo, Boselli e Fran Navarro

Onze do Benfica: Vlachodimos, Aursnes, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, João Neves, Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos

O árbitro do jogo é Fábio Veríssimo, auxiliado Pedro Martins e Hugo Marques. No VAR está Hélder Malheiro.

O conjunto de Roger Schmidt interrompeu uma série de quatro jogos sem vencer, em todas as provas, com o triunfo na ronda anterior na receção ao Estoril Praia e vai ter agora pela frente um Gil Vicente que não vence há seis jogos no campeonato e vem de duas derrotas consecutivas.

Suplentes do Gil Vicente: Brian Araújo; Zé Carlos, Né Lopes, Henrique Gomes, Bilel, Roan Wilson, Kevin Medina, Fujimoto e Depú

Suplentes do Benfica: Samuel Soares; Gilberto, Bah, Lucas Veríssimo, Morato, Ristic, Chiquinho, Guedes e Musa