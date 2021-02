© AFP

Por TSF 09 Fevereiro, 2021 • 19:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de uma primeira volta histórica sem derrotas, o Sporting começava a segunda volta com a possibilidade de alargar para oito pontos a vantagem em relação ao segundo classificado, o FC Porto.

Para isso, os leões comandados pelo treinador tinham de ultrapassar o Gil Vicente, que regressou às vitórias no campeonato, na sexta-feira frente ao Boavista, depois de vários jogos sem vencer.

Neste encontro, o treinador leonino, Rúben Amorim, fez apenas uma alteração em relação ao jogo com o Marítimo nos Barreiros. Gonçalo Inácio saiu da defesa, entrou o experiente Neto.

O encontro começou com os líderes do campeonato no ataque e com uma oportunidade de golo. Antunes levantou para a área na sequência de um livre indireto. Após uma série de ressaltos, Neto serviu Paulinho, que de primeira deu o golo a Coates. Na pequena área, o central uruguaio rematou para fora.

O Sporting prosseguiu no ataque e teve uma nova chance de golo, que pertenceu ao menino Matheus Nunes. O médio obrigou o guardião Denis a aplicar-se.

Logo a seguir, a equipa de Barcelos foi à área do Sporting e Baraye pediu grande penalidade. No entanto, o árbitro assinalou falta ofensiva. O lance motivou protestos no banco o emblema gilista.

O Sporting mostrava-se com dificuldade na construção por causa da boa organização defensiva do Gil Vicente. Aos 25 minutos, João Palhinha colocou os leões em perigo, ao perder uma bola em zona proibida. Samuel Lino aproveitou o erro e Fujimoto rematou. Adán sacudiu para a frente e na recarga Baraye não conseguiu abrir o marcador.

Os leões responderam, mas não conseguia encontrar as linhas de passe. Os remates de Matheus Nunes, Antunes e Porro foram uma exceção. E como o Gil aproveitou a desconcentração do Sporting para se colocar na frente do marcador.

Aos 36 minutos, Fujimoto apareceu na pequena área isolado e, sem qualquer problema, bateu Adán para o primeiro golo da partida. A posição do gilista ainda provocou dúvidas, mas o lance foi validado pelo VAR. Feddal colocou o japonês em jogo.

Onze do Gil Vicente: Denis; Joel Pereira, Rodrigo, Rúben Fernandes e Talocha; Claude Gonçalves, Lucas Mineiro e Henrique Gomes; Baraye, Samuel Lino e Fujimoto.

Suplentes: Beunardeau, Diogo Silva, Paulinho, João Afonso, Pedrinho, Vítor Carvalho, Lourency, Alaa Abbas e Bouba.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Antunes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos.

Suplentes: Luís Maximiano, Matheus Reis, João Pereira, Gonçalo Inácio, João Mário, Daniel Bragança, Tabata, Tiago Tomás e Jovane.